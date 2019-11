Mike: Ποζάρει ολόγυμνος και ρίχνει το Instagram!

Το πρωί της Παρασκευής κυκλοφόρησε το περιοδικό DownTown με τις γυμνές φωτογραφίσεις διασήμων Ελλήνων.

Στόχος του «Naked Issue» είναι να μας υπενθυμίσει ότι ο ιός HIV είναι ακόμη εκεί έξω και είμαστε όλοι το ίδιο εκτεθειμένοι απέναντι του.

Για 13η χρονιά, λοιπόν, νέοι και διάσημοι Έλληνες γιορτάζουν την αγάπη μαζί με το περιοδικό, το οποίο επιστράτευσε και φέτος ηθοποιούς, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφους, μοντέλα, αθλητές και φωτογραφήθηκαν γυμνοί για το AIDS και την καταπολέμηση της νόσου.

Ο Κοσμάς Κουμιανός, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φωτογράφος, ανέλαβε να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Μεταξύ άλλων, γυμνός φωτογραφήθηκε και ο ράπερ Mike, ο οποίος ήταν καθισμένος πάνω σε ένα τραπέζι, καλύπτοντας τα… επίμαχα σημεία του κορμιού του με το πόδι του. Το καλογυμνασμένο σώμα του, το οποίο κοσμείται από πολλά και μεγάλα τατουάζ, κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο ίδιος ανήρτηση την φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας: «Love and precaution are two very important things in your life!».

