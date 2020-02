Μιχάλης Μουρούτσος: Καυτά φιλιά με τη νέα του σύντροφο μπροστά στα μάτια της Λάουρας Νάργες

Τον έρωτα στα μάτια της Μαρίας Δελόγκα φαίνεται να βρήκε ο Μιχάλης Μουρούτσος μετά από τον χωρισμό του από τη Λάουρα Νάργες.

Ο φωτογραφικός φακός του περιοδικού YOU απαθανάτισε τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Tae Kwon Do με τη διάσημη χορεύτρια να διασκεδάζουν στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται οι Μέλιsses με την Τάμτα και, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, είναι full in love…

