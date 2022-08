MTV Video Music Awards 2022: Οι μεγάλοι νικητές και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής τα MTV Video Music Awards 2022 στο Prudential Center, στο Newark του New Jersey.

Η Nicki Minaj, η οποία παρουσίαζε την λαμπερή βραδιά τιμήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής με το βραβείο Video Vanguard, ενώ το Global Icon Award δόθηκε στους Red Hot Chili Peppers.

Το βίντεο της χρονιάς δόθηκε στην Taylor Swift για το All Too Well (έκδοση 10 λεπτών).

