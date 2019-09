Νέο τηλεοπτικό show βασισμένο στα τραγούδια του Billy Joel

Ένα νέο τηλεοπτικό σόου βασισμένο σε ιστορίες και χαρακτήρες από τα τραγούδια του Billy Joel βρίσκεται στα «σκαριά», σύμφωνα με το THR. Η σειρά «Scenes From an Italian Restaurant» φέρει τον ίδιο τίτλο του τραγουδιού διάρκειας οκτώ λεπτών από το άλμπουμ The Stranger του 1977 του Joel. Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία της Brenda και του Eddie, ζευγάρι τα χρόνια του Γυμνασίου που βρίσκεται ξανά σε ένα ιταλικό εστιατόριο.

Σύμφωνα με το THR, κάθε επεισόδιο θα βασίζεται...

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr...