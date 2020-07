Νίκος Κοκλώνης: «Βρέθηκα ταπί. Δεν είχα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για να πάρω το λεωφορείο»

Μία συνέντευξη εφ'όλης της ύλης έδωσε ο Νίκος Κοκλώνης στο περιοδικό Down Town.

Ο παρουσιαστής του Just the 2of Us εξομολογήθηκε ότι του λείπει ένας μεγάλος έρωτας, παρά την επαγγελματική του επιτυχία.

«Επαγγελματικά είμαι σε πολύ δημιουργική φάση, αλλά συναισθηματικά νιώθω μόνος και άδειος. Όταν γυρίζω τα βράδια στο σπίτι, δεν υπάρχει κανείς να με περιμένει και αυτό μερικές φορές το νιώθω δυσβάσταχτο (…) Σαφώς και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί γύρω μου, αλλά δεν έχω εστιάσει κάπου. Δεν μου αρέσει όμως το βράδυ να κοιμάμαι μόνος μου, παρέα με τα σκυλιά μου. Από την άλλη, αυτά τα πράγματα δεν έρχονται κατά παραγγελία».

Μάλιστα όπως εξομολογείται: «Στο μόνο που έχω βαλτώσει τελευταία είναι η προσωπική μου ζωή. Και φταίω εγώ. Όπως στη δουλειά μού αρέσει να βρίσκω έναν νέο στόχο να με πωρώσει, έτσι και στην προσωπική μου ζωή θέλω ή να ερωτευτώ πολύ ή καλύτερα τίποτα. Αν ερωτευτώ πολύ, τα δίνω όλα και το ίδιο περιμένω και από τον άνθρωπο που είναι δίπλα μου. Ανεβάζω ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων γιατί κρίνω από το τι κάνω εγώ – έτσι, συχνά απογοητεύομαι και εύκολα. Δεν μπορώ τα χλιαρά και τα ημίμετρα, βαριέμαι. Για να μην είμαι και άδικος, έχω γνωρίσει και μεγάλους έρωτες που ήταν εκεί για τον Νίκο. Νιώθω όμως πως το real thing ακόμα δεν έχει έρθει».

Ακόμη ο Νίκος Κοκλώνης δεν δίστασε να μιλήσει και για την δύσκολη περίοδο που βίωσε στα οικονομικά του λίγα χρόνια πριν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως λίγοι ήταν εκείνοι που έμειναν δίπλα του και του στάθηκαν.

