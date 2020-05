Ντάνιελ Μπερνστάιν: Η fashion blogger με τους 2,3 εκατ. ακόλουθους στο Instagram κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο

Η fashion blogger που έγινε επιχειρηματίας, Ντάνιελ Μπερνστάιν, κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο στις 12 Μαΐου.

Η 27χρονη από το Λονγκ Άιλαντ δημιούργησε το blog της WeWhatWore πριν από 10 χρόνια και έκτοτε έχει παρουσιάσει πολλές συλλογές μόδας και ένα εργαλείο τεχνολογίας για influencers, το Moe Assist.

Το βιβλίο, με τίτλο «This is Not a Fashion Story: Taking Chances, Breaking Rules, and Being Boss in the Big City» περιγράφει την πορεία της Μπερνστάιν προς την επιτυχία και τα εμπόδια που συνάντησε.

«Ήθελα να μοιραστώ τα πάντα, όλες τις διαφορετικές πλευρές μου, τα ελαττώματά μου και γιατί πέτυχα. Ελπίζω να αντληθεί κάτι από τις ιστορίες μου, είτε πρόκειται για κίνητρο καριέρας είτε για τις κόκκινες σημαίες που χρειάζονται προσοχή. Θέλω το κοινό μου να αισθανθεί πιο κοντά μου μετά την ανάγνωση αυτού του βιβλίου» ανέφερε σε δηλώσεις της στο Harper’s Bazaar.

«Άρχισα να γράφω ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο πριν από πέντε χρόνια μετά από έναν φρικτό χωρισμό και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η σωστή συγκυρία» πρόσθεσε.

«Τώρα, μετά από 10 χρόνια από την έναρξη του WeWoreWhat, είμαι τελικά έτοιμη να μοιραστώ όλες τις πλευρές μου, που δεν φαίνονται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστορία μου δεν είναι απλώς μια ιστορία μόδας, θέλω να μοιραστώ την εξέλιξη της καριέρας μου με την ελπίδα ότι έτσι θα βοηθήσω να ανοίξει ο δρόμος για άλλους» σημείωσε.

Η Μπέρνσταϊν διευκρίνισε ότι τη βοήθησε πολύ η σύνδεση του blog με το Instagram το 2012, όταν η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ήταν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. To Instagram ήταν στα κινητά μας, ήταν ο γρηγορότερος τρόπος να έχω επαφή με τους ανθρώπους, είπε.

«Ίσως ήμουν μία από τις πρώτες blogger που φρόντισα συνειδητά να έχω ακόλουθους στο Instagram και έδωσα προτεραιότητα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με το αναγνωστικό κοινό του ιστολογίου μου. Οι κανόνες για περισσότερους ακόλουθους ήταν απλοί, συνεργάστηκα με το κοινό μου - όποτε κάποιος σχολίαζε, έγραφα ξανά. Χρησιμοποίησα hashtag για να κάνω τον εαυτό μου πιο ανιχνεύσιμο. Δημιούργησα ένα ημερολόγιο περιεχομένου για να προγραμματίζω τις δημοσιεύσεις μου εκ των προτέρων» εξήγησε.

«Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που είμαι επιτυχημένη ήταν επειδή παρέμεινα τόσο ευέλικτη. Έδωσα ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που απαιτούσαν τόσο οι αναγνώστες όσο και η αγορά. Αν κάτι άρεσε στους αναγνώστες μου, τους έδινα περισσότερα» ανέφερε προσθέτοντας ότι το WeWoreWhat θα είναι πάντα ένα έργο σε εξέλιξη και γι' αυτό ζητάει συνεχώς σχόλια.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε μέρα με τη μέρα» υπογράμμισε η Σάρα Μπερνστάιν, η οποία κυκλοφόρησε τις δικές της σειρές ρούχων, έχει συνεργαστεί με πολλούς σχεδιαστές μόδας, έχει brand online αγορών και 2,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.