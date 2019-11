Ο Αργύρης Πανταζάρας μιλάει για τη σχέση του με την Έλλη Τρίγγου

Ο Αργύρης Πανταζάρας μίλησε στην εφημερίδα RealNews και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Έλλη Τριγγου με την οποία ήταν ζευγάρι.

Το 2020 θα ανεβάσεις την παράσταση «This is not Romeo and Juliet» με την ομάαδα Momentum και την Έλλη Τρίγγου.

Είναι μια παράσταση επιχορηγούμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού και νιώθω μεγάλη τιμή γι΄αυτό. Επιστρέφω ξανά στο θέατρο «Βασιλάκου» με αγάπη και μελέτη πάνω στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Δυο αιώνιοι έφηβοι υπό την επήρεια του έρωτα, που ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή και συνομιλούν με τον θάνατο. Θα είναι μια παράσταση για τους ερωτευμένους.

Με την Έλλη Τρίγγου ήσασταν ζευγάρι για τέσσερα χρόνια και μάλιστα είχες κάνει και μνεία στο πρόσωπό της όταν πήρες το βραβείο Χόρν. Είχε γραφτεί ότι έχετε χωρίσει. Είστε και πάλι μαζί;

Τα πράγματα όλα λέγονται τη στιγμή που πρέπει να ειπωθούν, σήμερα δεν υπάρχει κάτι να ειπωθεί. Έχω τοποθετηθεί στο παρελθόν και για τα επαγγελματικά μου και για τα προσωπικά μου. Αυτή την εποχή έχω επικεντρωθεί στα επαγγελματικά μου. Τα προσωπικά μου, που δεν πιστεύω ότι απασχολούν και τόσο τον κόσμο, έχουν ειπωθεί τη σωστή στιγμή, τότε που υπήρχε λόγος. Στη συγκεκριμένη συνθήκη δεν μου επιτρέπεται να δηλώνω κάτι για ανθρώπους που τους επηρεάζει και τους αφορά. Πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά που γίνονται στη Συρία, να ασχοληθούμε με κάτι πιο βαθύ που αφορά την κοινωνία.

