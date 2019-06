Ο Bill Murray θα βραβευθεί για το σύνολο της καριέρας του στο Φεστιβάλ της Ρώμης

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Bill Murray, θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Ρώμης (17-27 Οκτωβρίου), όπου ο σκηνοθέτης Ron Howard θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ για τον ιταλό τενόρο, Luciano Pavarotti, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο 68χρονος Murray, που έχει μετάσχει σε περίπου 60 ταινίες μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους οι: An Endless Day (1993), Ghostbusters (1984), The Life Aquatic With Steve Zissou (2004)…

Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr