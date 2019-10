Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος γιορτάζει 10 χρόνια «καθαρός» από αλκοόλ και ουσίες!

Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες της εγχώριας showbiz.

Ο πρώην σύζυγος της Μαρίας Μπακοδήμου και πατέρας των δυο γιων της έχει πει πολλές φορές για την εξάρτηση που είχε παλιά με το αλκοόλ και τις ουσίες. Πριν δέκα χρόνια πήγε στην Αμερική για αποτοξίνωση και από τότε είναι καθαρός!

Σήμερα ο Δημήτρης γιορτάζει 10 χρόνια «καθαρός» και νηφάλιος και το «φωνάζει» στέλνοντας το δικό το μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

O ίδιος δημοσίευσε μία φωτογραφία του και τη συνόδευσε γράφοντας: «ober is the new black! Celebrating 10 years!».

