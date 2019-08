Ο Γιάννης Σπαλιάρας θα συμμετάσχει σε πασίγνωστη σειρά του Netflix

Ο Γιάννης Σπαλιάρας όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του θα συμμετάσχει σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά του Netflix.

Συγκεκριμένα ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο θα αναλάβει έναν ρόλο στο "El Señor de los Cielos" (σ.σ The Lord of the Skies) που έχει ήδη κλείσει έξι κύκλους και μπαίνει στην έβδομη σεζόν.

