O Harry επέμενε να φύγουν με τη Meghan από το παλάτι σύμφωνα με τη βιογραφία των Sussexes

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από τη βιογραφία των Harry και Meghan, «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Αυτή τη φορά οι συγγραφείς της αυτοβιογραφίας του ζευγαριού αποκάλυψαν πώς η απόφαση του ζευγαριού να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα ήταν απόφαση του πρίγκιπα Harry και όχι της Meghan Markle, όπως είχε ακουστεί στην αρχή.

Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απομάκρυνσή τους από τη βρετανική βασιλική οικογένεια στις 8 Ιανουαρίου, τα ταμπλόιντ κατηγόρησαν τη Δούκισσα του Σάσεξ ότι διέλυσε «Fab Four» (το κουαρτέτο που σχημάτιζε με το σύζυγό της και με τους πρίγκιπα William και Kate Middleton). Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη βιογραφία, η Meghan Markle δεν θα έπαιρνε ποτέ την απόφαση να πάρει το Harry μακριά από το παλάτι.

