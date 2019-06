Ο James Corden θα είναι ο οικοδεσπότης των Tony Awards 2019!

Οι ηθοποιοί Darren Criss, Samuel L. Jackson, Tina Fey και Sutton Foster θα απονείμουν βραβεία Tony, στην καθιερωμένη γιορτή του Broadway, που διοργανώνεται φέτος στις 9 Ιουνίου, στο Radio City Music Hall, στη Νέα Υόρκη.

Στην 73η τελετή απονομής των Tony Awards, βραβεία θα απονείμουν επίσης οι Billy Porter, Regina King, LaTanya Richardson Jackson, Ben Platt, Laura Linney, Michael Shannon και Andrew Rannells.

Ο James Corden, κωμικός και παρουσιαστής του τηλεοπτικού σόου Late Late Show, θα είναι οικοδεσπότης της τελετής, στην οποία αναγνωρίζονται επιτεύγματα στον χώρο του θεάτρου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της θεατρικής περιόδου 2018-19.

Η βραδιά απονομής των Tony Awards θα περιλαμβάνει ερμηνείες από τραγουδιστές και μουσικές παραστάσεις και θα μεταδοθεί από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Το μιούζικαλ Hadestown The Myth έχει τις περισσότερες, 14 συνολικά υποψηφιότητες στις σημαντικότερες κατηγορίες. Ακολουθούν το μιούζικαλ Ain’t Too Proud για τους θρυλικούς The Temptations με 12 υποψηφιότητες, το μιούζικαλ Tootsie με 11, το θεατρικό To Kill A Mockingbird με 9 και το The Ferryman με ισάριθμες υποψηφιότητες.

