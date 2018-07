Ο Κώστας Μπακογιάννης σε ρόλο σερβιτόρου!

Σε έναν ρόλο - έκπληξη είδαν τον Κώστα Μπακογιάννη, όσοι βρέθηκαν χθες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Fly me to the Moon», έγινε, έστω και για λίγο, σερβιτόρος. Ο ίδιος έπιασε τον δίσκο και κέρασε κρασί και τοπικά εδέσματα σε επιβάτες και επισκέπτες.