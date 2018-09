Ο Πάνος Μουζουράκης μόλις έκανε το πρώτο του διεθνές εξώφυλλο!

Μετά τη συμμετοχή του στη χολιγουντιανή ταινία «Mamma Mia! Here We Go Again», ο Πάνος Μουζουράκης, ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο με το ταλέντο του.Ο γνωστός τραγουδιστής, μουσικός και ηθοποιός μάλιστα έκανε και το πρώτο του διεθνές εξώφυλλο, ποζάροντας για το περιοδικό Sir K (ένα περιοδικό στην αγγλική γλώσσα που φτιάχνεται από φοιτητές) και έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στα αγγλικά.