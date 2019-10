O πρίγκιπας Harry έκανε τον σοφέρ της Meghan Markle!

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο κάστρο του Windsor με θέμα την ισότητα των δύο φύλων.

Η Meghan Markle έδωσε το παρών όπως ήταν αναμενόμενο,ωστόσο κανείς δεν περίμεναν να εμφανιστεί μαζί της ο πρίγκιπας Harry, ο οποίος μάλιστα έκανε το σοφέρ της.



H Δούκισσα του Sussex είχε προγραμματίσει αυτή τη συνάντηση στο πλαίσιο των δράσεων των ιδρυμάτων Queen’s Commonwealth Trust και One Young World και τελικά και ο σύζυγός της τη συνόδεψε.

Βέβαια η εκδήλωση ήταν στο κάστρο του Windsor που απέχει ελάχιστα από την κατοικία τους, αλλά και πάλι πολλοί βρήκαν ιδιαίτερα «τρυφερή» αυτή τη κίνηση του πρίγκιπα.

Prince Harry joined his wife, Meghan, today as she attended a roundtable discussion on gender equality with The Queen’s Commonwealth Trust (QCT) and One Young World at Windsor Castle - and he did the driving! @queenscomtrust pic.twitter.com/OOrWLKmnNm