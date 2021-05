Ο πρίγκιπας Harry για τον θάνατο της Diana: «Ήμουν πρόθυμος να πάρω ναρκωτικά και να δοκιμάσω όλα τα πράγματα»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can't See», την οποία συνδημιούργησε μαζί με την Oprah Winfrey, ο 36χρονος πρίγκιπας Harry μίλησε για το μονοπάτι που τον οδήγησε στην αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας.

Σύμφωνα με το People, ο πρίγκιπας Harry παραδέχτηκε ότι κάνει ψυχοθεραπεία εδώ και τέσσερα χρόνια προκειμένου να «γιατρέψει τον εαυτό του από τον παρελθόν». «Είχα δει γιατρούς, θεραπευτές, εναλλακτικούς θεραπευτές. Κάθε είδους ειδικό. Όμως ο καθοριστικός παράγοντας ήταν η γνωριμία και η σχέση μου με την Meghan. Ήξερα ότι αν δεν έκανα θεραπεία και δεν γινόμουν καλά, θα έχανα τη γυναίκα με την οποία σκόπευα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Περισσότερα στο govastileto.gr