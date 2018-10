To Greece’s Next Top Model, δε μπορεί να είναι σαν το κορίτσι της διπλανής πόρτας, αλλά πρέπει να περπατάει και να τραβάει τα βλέμματα. Τα υποψήφια next top models θα ανανεωθούν και θα υιοθετήσουν looks, που πιθανότατα δε θα τολμούσαν ποτέ.