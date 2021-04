Oprah Winfrey: Η τραυματική εμπειρία που βίωσε στην παιδική της ηλικία

Η Oprah Winfrey αυτή τη φορά βγαίνει μπροστά για να μιλήσει για τη δική της εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να δώσει κουράγιο και σε άλλα άτομα που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο. Γι'αυτό και το νέο της βιβλίο σε συνεργασία με τον νευροεπιστήμονα Bruce Perry, «What Happened to You? Conversation on Trauma, Resilience and Healing» αναφέρεται στα τραύματα που μπορεί να βιώνουμε σε μικρές ηλικίες και πώς αυτά μας επηρεάζουν στη μετέπειτα ζωή μας.

