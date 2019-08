Παππούς για δέκατη φορά έγινε ο Ντόναλντ Τραμπ

Η ήδη μεγάλη οικογένεια Τραμπ απέκτησε άλλο ένα μέλος, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε παππούς για δέκατη φορά: η σύζυγος ενός από τους γιους του, του Έρικ, γέννησε την Δευτέρα ένα κοριτσάκι.

«Η Λάρα Τραμπ κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που υποδεχτήκαμε στον κόσμο αυτόν, την Καρολίνα Ντόροθι Τραμπ. Σ' αγαπάμε!», έγραψε στο Twitter ο τρίτος γιος του Ντόναλντ Τραμπ.

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!