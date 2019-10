Πέθανε ο ηθοποιός Robert Forster

Σε ηλικία 78 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Robert Forster, ύστερα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Ο Robert Forster είχε συμμετάσχει σε πάνω από 100 ταινίες στην καριέρα του ενώ είχε και μια υποψηφιότητα για Oscar για την ερμηνεία του στην ταινία «Jackie Brown» του Quentin Tarantino.

Ο Quentin Tarantino είχε δημιουργήσει τον χαρακτήρα του Max Cherry στο «Jackie Brown» έχοντας τον Forster κατά νου και ο ρόλος αυτός του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο David Lynch είχε συνεργαστεί με τον ηθοποιό που είχε ένα χαρακτηριστικό, ταλαιπωρημένο πρόσωπο, στο «Μullholand Dr.» και στο reboot του «Twin Peaks», όπου ο Forster υποδύθηκε τον ρόλο του Σερίφη Frank Truman.

Τα τελευταία χρόνια τον είχαμε δει σε χαρακτηριστικούς ρόλους στις ταινίες The Descendants (2011), Olympus Has Fallen (2013) και London Has Fallen (2016) ενώ την ημέρα του θανάτου του κυκλοφόρησε η πολυαναμενόμενη ταινία «El Camino», όπου ο Robert Forster επανήλθε στον ρόλο του «Εντ» από το «Breaking Bad».

Πηγή: govastileto.gr