Ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει απόψε από το J2US;

Από τα 14 ζευγάρια της πρεμιέρας, 11 ντουέτα συνεχίζουν στο επόμενο live του J2US, καθώς κατάφεραν να πείσουν τους κριτές για την προσπάθειά τους, έχοντας παράλληλα κερδίσει την αγάπη και τη στήριξη του τηλεοπτικού κοινού. Οι διαγωνιζόμενοι του JUST THE 2 OF US θα δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυτό τους, θέλοντας να μας εκπλήξουν και να μας ξεσηκώσουν με τις ερμηνείες τους, απόψε, στις 22:00.

Περισσότερα στο govastileto