Πως ένιωσε η Cynthia Nixon για την αναβίωση του Sex and the City

Η Cynthia Nixon ήταν αρχικά διστακτική για την αναβίωση του Sex and the City.

Η σταρ του And Just Like That..., είπε ότι σχεδόν απέρριψε το ενδεχόμενο να επαναλάβει τον ρόλο της Μιράντα Χομπς λόγω των προσωπικών της ανησυχιών για την αρχική σειρά.

«Ήταν μια πολύ σκληρή απόφαση. Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα το έκανα - ήμουν πολύ απρόθυμη», δήλωσε η Nixon.

Οι ανησυχίες της Νixon προέκυψαν αφού ορισμένοι μακροχρόνιοι θεατές και επικριτές του Sex and the City συγκέντρωσαν μερικές από τις απόψεις της σειράς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Από τον χαρακτήρα της Saraj Jessica Parker, Carrie Bradshaw που αναφώνησε ότι η αμφιφυλοφιλία δεν υπάρχει, μέχρι τον χαρακτήρα της Kim Catrall, Samantha Jones, που έκανε ρατσιστικές δηλώσεις.

Περισσότερα στο govastileto.gr