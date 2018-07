Πότε κάνει πρεμιέρα η 15η σεζόν του Keeping Up With The Kardashians;

Το Keeping Up With The Kardashians έχει φτάσει αισίως στην 15η σεζόν του και φαίνεται πως φέτος θα έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον.Φυσικά την ανακοίνωση έκανε η ίδια η Kim Kardashian με ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της. Όπως αναφέρει, η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Αυγούστου και θα δούμε όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες.