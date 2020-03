Πότε κάνει πρεμιέρα το «Just the 2 of us»;

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 21:00 το «Just the 2 of us» επιστρέφει στον αέρα του OPEN πιο δυνατό από ποτέ. Δεκατέσσερις επαγγελματίες τραγουδιστές και δεκατέσσερις προσωπικότητες από διάφορους χώρους, που έχουν το θάρρος να τραγουδήσουν πάνω στη σκηνή, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μουσικό show με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Κάθε εβδομάδα, τα εκρηκτικά ντουέτα θα γεμίζουν τη σκηνή του JUST THE 2 OF US παρουσιάζοντας μοναδικές εκτελέσεις. Ο παρουσιαστής του φαντασμαγορικού σόου Νίκος Κοκλώνης υπόσχεται απολαυστικές στιγμές, μαζί με την πιο λαμπερή και ξεχωριστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στη θέση της κριτικής επιτροπής!

