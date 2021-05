Πρίγκιπας Harry για Meghan Markle: «Ξύπνησα μες τη νύχτα και εκείνη έκλαιγε στο μαξιλάρι της»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του AppleTV+ με τίτλο «The Me You Can't See», την οποία συνδημιούργησε μαζί με την Oprah Winfrey, ο 36χρονος πρίγκιπας Harry, μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχολογική κατάσταση της Meghan Markle, τόσο όταν βρίσκονταν στην Αγγλία όσο και όταν εγκαταστάθηκαν στην Αμερική.

Ο Harry αποκάλυψε ότι μέρες πριν την προβολή της συνέντευξης στην Oprah, η βρετανική εφημερίδα «The Times» είχε ισχυριστεί σε άρθρο της ότι Meghan είχε δεχθεί ένα παράπονο για bullying από μία από τις πιο στενές συνεργάτιδές της όσο εργαζόταν ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

