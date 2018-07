Ρέμος - Μπόσνιακ: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους!

Θαμώνες του μαγαζιού αποκάλυψαν πως το ζευγάρι βρισκόταν στο σαλέ που φιλοξενεί το χειμερινό Nammos at the top of the world, όταν ο τραγουδιστής πήρε από το χέρι την αγαπημένη του και την έβγαλε έξω από το μαγαζί, παρά την έντονη χιονόπτωση. Η πρόταση έγινε με φόντο το μαγικό χιονισμένο τοπίο και εκείνη είπε το μεγάλο «ναι»…





Η μεγάλη μέρα για τον Αντώνη Ρέμο και την Υβόννη Μπόσνιακ φτάνει σιγά σιγά και το ζευγάρι μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές θα ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας. Ένας γάμος που αναμφίβολα θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον!Ο Αντώνης Ρέμος έκανε πρόταση στην Υβόννη του μία μέρα πριν από τη συναυλία του στο Nammos, στο Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων, στις 28 Δεκεμβρίου.Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr