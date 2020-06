Rita Wilson - Χρήστος Μάστορας: Η επιτυχημένη συνεργασία τους σε μία νέα εκδοχή που ξεχωρίζει!

Rita Wilson και Χρήστος Μάστορας παρουσιάζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους «Let Me Be», που κυκλοφορεί από την Panik Records, μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικό πρίσμα και κλέβουν τις εντυπώσεις!

Περίπου ένα χρόνο μετά την on stage συνάντησή τους στη sold out συναυλία της Rita Wilson στο «Summer Nostos Festival», στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου προσκάλεσε τον Χρήστο Μάστορα στη σκηνή και παρουσίασαν το «Let Me Be» για πρώτη φορά στο κοινό, οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν εκ νέου στο ίδιο σημείο.

