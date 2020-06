Sharon Stone: Αποκάλυψε ότι έχει χτυπηθεί από κεραυνό!

Η Sharon Stone, θέλοντας να δώσει ένα sneak peak από την αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Beauty of Living Twice» που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020, μιλώντας στο podcast του Brett Goldstein, «Films to Be Buried With», αποκάλυψε ότι στο παρελθόν χτυπήθηκε από κεραυνό.

Συγκεκριμένα η 62χρονη είπε για το περιστατικό: «Γέμιζα το σίδερο με νερό. Είχα το ένα χέρι στη βρύση και το άλλο χέρι στο σίδερο και το πηγάδι το οποίο χτυπήθηκε από κεραυνό. Ο κεραυνός πέρασε μέσω του νερού. Με σήκωσε στον αέρα και με πέταξε στην κουζίνα, με αποτέλεσμα να χτυπήσω στο ψυγείο».

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr