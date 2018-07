Στενοχωρημένοι οι Σκοπελίτες από την απόφαση της παραγωγής του «Mamma Mia!» να μην επιστρέψει στο νησί τους

«Προδομένοι» νιώθουν οι Σκοπελίτες -σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής «Mirror»- από την απόφαση της παραγωγής του «Mamma Mia!» να μην επιστρέψει στο νησί τους για το prequel της ταινίας («Mamma Mia! Here we go again»), που τελικά γυρίστηκε στην Κροατία.Αυτό σημαίνει ότι πλέον νησί του «Mamma Mia!» θεωρείται και το Vis της Κροατίας, το οποίο κέρδισε το νησί των Σποράδων στη «μάχη» των φοροαπαλλαγών, καθώς η παραγωγή της ταινίας δεν μπήκε καν στον κόπο να κάνει αίτηση ώστε να επιστρέψουν τα χολιγουντιανά κινηματογραφικά συνεργεία στη χώρα μας.