Πρώτο στη λίστα με τα must have ρούχα μίας χειμερινής ενημερωμένης γκαρνταρόμπας βρίσκονται τα δερμάτινα κομμάτια. Πιο συγκεκριμένα τα leather pants αποτελούν μία από τις πιο συχνές επιλογές των it girls για τη χειμερινή περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr