Survivor: Αυτοί είναι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση

Στο επεισόδιο του Survivor την Τρίτη νικήτρια ομάδα στον στίβο μάχης αναδείχτηκε η Κόκκινη με σκορ 10-8, κατακτώντας την δεύτερη ασυλία της εβδομάδας.

Μια έντονη στιγμή έζησαν Μπλε και Κόκκινοι λίγα μόλις λεπτά πριν το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, όπου και «άναψαν τα αίματα».

Ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε μια περίεργη αναφορά με τον Τζέιμς Καφετζή να απορεί. Ο παίκτης των Κόκκινων σημείωσε: «Τα παιδιά είπαν ότι εδώ πέρα είναι Survivor και μπορούν να κάνουν οτιδήποτε αρκεί να επιβιώσουν και να είναι αυτοί οι νικητές. Μπορούν να έρθουν το βράδυ στην καλύβα μας να κλέψουν, μπορεί οτιδήποτε… Εμάς όμως δεν πρέπει να μας επηρεάζει τίποτα. Εμείς τους άτυπους κανόνες θα τους κρατήσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να επηρεαστούμε σε αυτό».

«Δεν μιλούσα συγκεκριμένα. Είπα ότι όπως επιτρέπεται από την παραγωγή μία φωνή αλλά εμείς θεωρητικά την έχουμε στους άγραφους κανόνες ηθικής, ώστε δεν το κάνουμε, εσείς μπορείτε να το κάνετε» πρόσθεσε ο Ηλίας Μπόγδανος προς επεξήγηση των όσων είπε νωρίτερα. «Θεωρητικά θα μπορούσα το βράδυ να έρθω να κλέψω ή να τραγουδάω δίπλα στη σκηνή και να μη σε αφήσω να κοιμηθείς. Απλά εγώ επιλέγω να μην το κάνω», είπε.

Η Μπλε ομάδα βρέθηκε στο Συμβούλιο και κλήθηκε να υποδείξει τον δεύτερο υποψήφιο προς αποχώρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ της Δευτέρας οι «μπλε» έβγαλαν στον "τάκο" την Ελευθερία Ελευθερίου.

Αυτή τη φορά οι παίκτες επέλεξαν για δεύτερο υποψήφιο δίπλα στην Ελευθερία, τον Κρις Σταμούλη με τέσσερις αρνητικές ψήφους

Στη συνέχεια ο Αλέξης Παππάς μιας και είχε κερδίσει την ατομική ασυλία, διάλεξε τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση, ο οποίος δεν ήταν άλλος από το νέο παίκτη Δημήτρη Μακρόπουλο.

