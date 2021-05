Τα Φιλαράκια: Στη δημοσιότητα το πρώτο trailer από το νέο special επεισόδιο της θρυλικής σειράς

Τα «Φιλαράκια», η πιο αγαπημένη παρέα της παγκόσμιας τηλεόρασης επιστρέφει, δεκαεπτά χρόνια μετά, με ένα και μοναδικό επεισόδιο, όπου θα λέγεται «The One With The Reunion».

Η επανένωση του ενός επεισοδίου της σειράς «Friends», θα προβληθεί στην πλατφόρμα HBO Max. Όσο για την ημερομηνία μετάδοσης, προγραμματίστηκε για τις 27 Μαΐου!

Πριν από λίγες ώρες το HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα και το πρώτο trailer για το ειδικό επεισόδιο, «Friends: The Reunion».

