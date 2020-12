Τάμτα-Παπαρίζου: Μαζί στη σκηνή του The Voice - Δείτε το ξεχωριστό ντουέτο τους

Με ένα ξεχωριστό ντουέτο από την Έλενα Παπαρίζου και την Τάμτα συνεχίστηκε η φάση των knockouts στο «The Voice of Greece».

Συγκεκριμένα, η Έλενα και η Τάμτα ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν μία μείξη των κομματιών «Be my Lover» και «Can't Get out of my head». Οι δύο τραγουδίστριες σαγήνεψαν κοινό και κριτές με τη μοναδική τους χημεία πάνω στη σκηνή.

Περισσότερα στο govastileto.gr