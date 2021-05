Τάνια Μπρεάζου: Μεγάλη νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar All Star»

Η Τάνια Μπρεάζου αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του «Your Face Sounds Familiar All Star», καθηλώνοντας και στον τελικό με ακόμα μία εντυπωσιακή εμφάνιση, ως Celine Dion.



Η Τάνια Μπρεάζου, ένα μοναδικό ταλέντο με υπέροχη φωνή και σκηνική παρουσία, έκανε καθ’ όλη τη διάρκεια του show μοναδικά acts και δυνατές ερμηνείες. Στο μεγάλο τελικό συγκλόνισε ερμηνεύοντας το «My Heart Will Go On», μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες και ορόσημο στη σπουδαία καριέρα της Celine Dion.

Σε κάθε επεισόδιο του show, η Τάνια Μπρεάζου απέσπασε θριαμβευτικά σχόλια από τους κριτές και «μάγεψε» το κοινό, παρουσιάζοντας μία ευρεία γκάμα ρεπερτορίου, από την Τζένη Βάνου και τον Axl Rose, μέχρι την Miley Cyrus και την Bebe Rexha. Μάλιστα, η ίδια η διεθνούς φήμης Bebe Rexha τη σχολίασε θετικά στο Twitter όταν είδε την ενσάρκωσή της.

Δείτε την εμφάνιση της Τάνιας Μπρεάζου ως Celine Dion:

Αποτελώντας μία νέα δύναμη στην ελληνική μουσική σκηνή, η Τάνια Μπρεάζου έχει κλέψει εξαρχής τις εντυπώσεις, τόσο με τα singles της όπως το «Mon Cheri», όσο και με τις live εμφανίσεις της δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Αντώνης Ρέμος. Σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσει το νέο της single, που θα κυκλοφορήσει, μαζί με music video, από την Panik Records.