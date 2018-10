«Taste the Fashion – The 6 Senses»: Λαμπερές παρουσίες στο φιλανθρωπικό fashion και gourmet

Ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Στέλιος Παρλιάρος και o Κώστας Αθανασίου εμπνευστήκαν φέτος από τις συλλογές των κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών Deux Hommes, Vrettos Vrettakos και Yiorgos Eleftheriades, και συνέθεσαν ένα ιδιαίτερα δημιουργικό μενού, που παρουσιάστηκε παράλληλα με τα fashion shows που το ενέπνευσαν.



















Το παρών στο φιλανθρωπικό fashion και gourmet δείπνο έδωσαν μεταξύ άλλων κάποιες από τις πιο λαμπερές κυρίες της showbiz.



Ανάμεσα σε αυτές ήταν οι: η Κιμ Κίλιαν, η Μαριάννα Γουλανδρή, η Σίσσυ Χρηστίδου, η Αθηνά Οικονομάκου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Ράνια Θρασκιά, η Χριστίνα Κοντοβά, η Μαρία Μπεκατώρου και πολλοί ακόμη!



Κιμ Κίλιαν







Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας το πρωτοποριακό fashion & gourmet δείπνο «Taste the Fashion – The 6 Senses» στο ξενοδοχείο Hilton!Το Taste the Fashion είναι ένα πρωτοποριακό fashion & gourmet charity dinner που διοργανώθηκε για 6η χρονιά, μία ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία που συνδυάζει την εξαιρετική γεύση με το εξαιρετικό θέαμα επιστρατεύοντας την υψηλή γαστρονομία και την υψηλή ραπτική.