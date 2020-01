The 2night show: Αυτοί είναι οι καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Απόψε στις 23:45, o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Τζόυς Ευείδη. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για την προσωπική της ζωή και για τους λόγους που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Επίσης, αναφέρεται στην επιστροφή του «Καφέ της Χαράς», στη μικρή οθόνη, και αποκαλύπτει την εξέλιξη που θα έχει ο ρόλος της στα επόμενα επεισόδια.

Ο stand up comedian Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο «The 2Night Show», σε μια απολαυστική συνέντευξη. Μιλά για τη μεγάλη του αγάπη, το stand up, τις sold out παραστάσεις, ενώ αποκαλύπτει πώς βγήκε η περιβόητη φράση και σήμα κατατεθέν του «καλός, καλός».

