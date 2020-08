Τι συνέβη τελικά στην πρώτη συνάντηση της Meghan Markle με την Kate Middleton;

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από τη βιογραφία των Harry και Meghan, «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Αυτή τη φορά οι συγγραφείς της αυτοβιογραφίας του ζευγαριού, αποκάλυψαν το παρασκήνιο πίσω από την πρώτη συνάντηση της Meghan Markle με την Kate Middleton.

Περισσότερα στο govastileto.gr