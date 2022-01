Την «Samantha Jones» του «SATC» στο «Emily in Paris» θέλουν να δουν οι τηλεθεατές

Αφού είπε «αντίο» στο «Sex and the City», θα μπορούσε ο χαρακτήρας της Kim Catrall, Samantha Jones, να πει σύντομα «bonjour» στην «Emily in Paris».



Οι θαυμαστές κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εικασίες ότι η ηθοποιός θα λάβει μέρος στην τρίτη σεζόν της σειράς του Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί η Lilly Collins.

Περισσότερα στο govastileto.gr