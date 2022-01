Το αγαπημένο τραγούδι του Keanu Reeves πιθανόν να είναι και το δικό σας

Ο Keanu Reeves αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του τραγούδι είναι το «Love Will Tear Us Apart» των Joy Division.

Ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «Matrix» ήταν καλεσμένος στο «The Late Show With Stephen Colbert» και απάντησε σε 15 ερωτήσεις του παρουσιαστή.

Ο Keanu Reeves κλήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι που μπορεί να ακούει για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο ηθοποιός είπε ότι είναι το «Love Will Tear Us Apart», το τραγούδι του 1980 των Joy Division που κυκλοφόρησε τον μήνα μετά τον θάνατο του αρχηγού του συγκροτήματος, Ian Curtis....

