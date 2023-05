Το... αποκαλυπτικό ατύχημα της Heidi Klum στο κόκκινο χαλί των Καννών

Η «καρδιά» του κινηματογράφου αυτές τις μέρες χτυπάει στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου δεκάδες μεγάλες προσωπικότητες δίνουν το παρών. Ανάμεσά τους και το μοντέλο Heidi Klum, που καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί είχε ένα στιλιστικό ατύχημα.

Το 49χρονο μοντέλο εμφανίστηκε λαμπερό, στην προβολή της γαλλικής ταινίας «La Passion De Dodin Bouffant», με ένα τολμηρό κίτρινο φόρεμα που είχε έντονο κόψιμο στο ντεκολτέ και βαθύ σκίσιμο στον μηρό.

.@heidiklum definitely gets a #Cannes golden buzzer for her carpet style. 👏 pic.twitter.com/tFAxdno9fu