Το παρασκήνιο πίσω από το οικογενειακό πορτραίτο για τα 70α γενέθλια του Πρίγκιπα Καρόλου

Όλο και περισσότερες αποκαλύψεις για τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας, έρχονται στο φως από τη βιογραφία των Harry και Meghan, «Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Μία απ' αυτές, αφορά το οικογενειακό πορτραίτο που δημοσίευσε το Παλάτι με αφορμή τα 7οα γενέθλια του Πρίγκιπα Καρόλου, το 2018, το οποίο όπως ισχυρίζονται οι συγγραφείς του βιβλίου, η συνάντηση της οικογένειας για τη φωτογράφηση «ήταν ένας εφιάλτης»....

