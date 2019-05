Το πρώτο μήνυμα της Μελίνας Μακρή μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο YFSF

Αυλαία έριξε το βράδυ της Κυριακής το Your Face Sounds Familiar με τον Ίαν Στρατή να αναδεικνύεται ο μεγάλος νικητής του σόου μεταμορφώσεων.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κατερίνα Στικούδη, στην τρίτη η Μελίνα Μακρή και στην τέταρτη ο Αργύρης Αγγέλου.

Μετά την ολοκλήρωση του show μεταμφιέσεων, η Μελίνα Μακρή δημοσίευσε το πρώτο της μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.



«Το YFSF ήταν ένα ταξίδι απρόσμενο για εμένα, μια εμπειρία που με άλλαξε και θα μου μείνει αξέχαστη!Χαίρομαι που ήμουν μέρος μιας τέτοιας μεγάλης παραγωγής και συνεργάστηκα με τόσο αξιόλογους ανθρώπους και ταλαντούχους καλλιτέχνες!Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους ανθρώπους που εργάστηκαν,μας στήριζαν και μας βοηθούσαν μπροστά και πίσω από της κάμερες, στους συνεργάτες μου που με στήριξαν σε όλη αυτή τη διαδρομή, στην όμορφη παρέα των συμπαικτών μου και σε όλους εσάς που μου δείξατε την αγάπη και την υποστήριξη σας!!! love you all!! I have nothing......if i don't have you!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: govastileto.gr