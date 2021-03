To stylish overshirt της Irina Shayk από τo Mango που κοστίζει λιγότερο από 40 ευρώ

Η Irina Shayk είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της γενιάς της ενώ παράλληλα είναι και μία από τις πιο stylish καλλονές της βιομηχανίας της μόδας.

Το supermodel πρόσφατα απαθανατίστηκε στη Νέα Υόρκη την ώρα που απολάμβανε τη βόλτα της με την κόρη της Lea, φορώντας ένα πολύ ζεστό σύνολο.

Συγκεκριμένα, η διάσημη καλλονή επέλεξε ένα oversized μαύρο παλτό, τζιν παντελόνι, μαύρο σκούφο και over the knee δερμάτινες μπότες για να αντιμετωπίσει το κρύο. Το look της αναβάθμισε προσθέτοντας ένα «shacket» από λουστρίνι σε μπορντό χρώμα με κουμπιά και τσέπες.

Περισσότερα στο govastileto.gr