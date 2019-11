Το χριστουγεννιάτικο βίντεο της Mariah Carey στο Twitter που έγινε viral

Μπορεί να έχουμε σχεδόν δύο μήνες ακόμα μέχρι τα Χριστούγεννα, η Mariah Carey όμως έχει μιλήσει ήδη με τον Άγιο Βασίλη.

Δεν πρόλαβε να βγάλει τη στολή του Halloween και η τραγουδίστρια σήμανε την έναρξη των εορτασμών των Χριστουγέννων.

Εδώ και αρκετές ημέρες, η Mariah Carey είχε δημοσιεύσει μια σειρά από tweets προαναγγέλλοντας μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη σεζόν, φέτος, που συμπληρώνονται 25 χρόνια από την κυκλοφορία του τραγουδιού της «All I Want For Christmas Is You». Ωστόσο, σε κάθε ένα από τα προηγούμενα post άφηνε και το hashtag #notyet, υποδηλώνοντας πως δεν είναι ακόμη η ώρα να αποκαλύψει τα μυστικά της.

Όλα αυτά, ως την 1η Νοεμβρίου, την ημερομηνία που σήμανε και επίσημα το τέλος του Halloween και άνοιγε το δρόμο για την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα. Στο βίντεο, η Mariah εμφανίζεται να πέφτει στο κρεβάτι με το κοστούμι του Halloween – ως άλλη Τίνα Τέρνερ από τα ‘80s – και να ξυπνά στις κόκκινες εορταστικές πιτζάμες της, εξαιτίας ενός τηλεφωνήματος. Είναι ο Άγιος Βασίλης… «Άγιε!» ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια με το κλασικό «Χο, χο, χο» να βγαίνει από την άλλη άκρη της γραμμής. «Ήρθε η ώρα» λέει και βγάζει μια από τις χαρακτηριστικές τις κορώνες, σαν εκείνη με την οποία «άνοιξε» ένα μπουκάλι στο bottle challenge το καλοκαίρι.

Το βίντεο έχει ξεπεράσει τα 17,2 εκατ. views, ενώ έχει δεχτεί καταιγισμό από like και retweet, καθώς οι φανατικοί της τραγουδίστριας περίμεναν μέρες για αυτή τη στιγμή.

Πηγή: govastileto.gr