Τραγουδιστής των «ONE» πήγε στο «Voice» και δεν γύρισε κανείς!

Στην πρεμιέρα του The Voice δοκίμασε τις δυνάμεις του ένας γνωστός μας από τα παλιά. Ο Δημήτρης Χανιώτης ήταν ένας από τους 5 τραγουδιστές του δημοφιλούς συγκροτήματος των ’00s, τους ONE! Σήμερα είναι 43 ετών και νιώθει ότι έχει αφήσει κάτι στη μέση…

«Η προσπάθειά μου σαν σόλο καριέρα μετά τους ONE δεν ευδοκίμησε στον βαθμό που θα ήθελα και στην πορεία σπούδασα αρτοποιία και ζαχαροπλαστική», είπε ο Δημήτρης Χανιώτης και μπήκε στη σκηνή του The Voice. Ερμήνευσε ένα τραγούδι των ONE, αλλά δυστυχώς καμία καρέκλα δεν γύρισε.

