Τρύφωνας Σαμαράς για Λάκη Γαβαλά: «Δεν κοιτάει τα χάλια του;»

O Λάκης Γαβαλάς πριν από λίγες ημέρες έγινε έξαλλος όταν είδε ότι ο κομμωτής Στέφανος Βασιλάκης, που επιμελήθηκε το ιδιαίτερο χτένισμα του Τρύφωνα Σαμαρά στο Just the two of us, χρησιμοποίησε μια τεχνική που είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά ο ίδιος σε fashion show των LAK και είχε κατοχυρωθεί ως δημιουργία του brand του.

Μάλιστα, ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας στην εκπομπή «Ευτυχείτε», δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης ο Τρύφωνας Σαμαράς μέσα από την ίδια εκπομπή, έδωσε τη δική του σκληρή απάντηση στον Λάκη Γαβαλά.

