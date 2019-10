Χ Factor: Η έντονη παρατήρηση του Γιώργου Θεοφάνους στον Liak

Το βράδυ της Τετάρτης παρακολουθήσαμε τα Chair Challenge του Χ-Factor και ο Γιώργος Θεοφάνους έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε 10 συγκροτήματα, τα τέσσερα καλύτερα.

Ο Liak και οι The cover ενώθηκαν μετά το bootcamp, φτιάχνοντας το group «Liak and the cover» και εμφανίστηκαν στη διαδικασία με το τραγούδι «Κι έμεινα εδώ» που είχε ερμηνεύσει ο Μπάμπης Στόκας.

Το συγκρότημα δεν έδειξε να έχει δέσει πολύ κάτι που παρατήρησε τόσο ο Γιώργος Θεοφάνους όσο και οι υπόλοιποι κριτές. Ο Liak απάντησε πως για αυτό φταίει το γεγονός ότι εκείνος δεν μένει στην Αθήνα και μένει στην Κρήτη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν πολλές πρόβες.

Ωστόσο, ο Γιώργος Θεοφάνους του έκανε παρατήρηση σχετικά με το γεγονός ότι αφιερώνει πολύ χρόνο στα social media και όχι στις πρόβες για τον διαγωνισμό.

