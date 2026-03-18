Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας σχολίασε στην εκπομπή Breakfast@Star τις τελευταίες αλλαγές στο πρόγραμμα του OPEN και τις δηλώσεις του Γιώργου Λάγιου για την εκπομπή Real View, που είχε δηλώσει ότι «θα ήταν καλύτερο για όλους αν κοπεί η εκπομπή».

Ο Αρτσίτας σχολίασε: «Το να λες τόσο εύκολα “να κοπεί αυτή η εκπομπή” σημαίνει ότι κόσμος θα μείνει χωρίς δουλειά. Νομίζω ότι έχει καταντήσει να είναι λίγο “γυρολόγος” των media και των εκπομπών. Θα γίνεις μαϊντανός, πρόσεξε λίγο… πώς και τι; Μου φάνηκε ότι αυτή η δήλωση ήταν πολύ, δεν ξέρω, για να προκαλέσει;».

Σχετικά με τον Θανάση Πάτρα, ο οποίος συνεχίζει στο OPEN με εβδομαδιαία εκπομπή, είπε: «Αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι σε όλες τις ζώνες και να κάνει πολλά projects. Το να μπαίνεις τώρα prime time Κυριακής με σκληρό ανταγωνισμό σημαίνει ότι σε πιστεύουν και θέλουν να δουν κάτι άλλο από σένα. Δεν το βλέπω ως υποβάθμιση. Το βλέπω ως γενικότερη εξέλιξη».

Για τη Μαρία Μπακοδήμου, που επέστρεψε μέσω του «Αδύναμου Κρίκου», σημείωσε: «Μου αρέσει πως έχει εξελιχθεί μέσα στα επεισόδια. Άκουσα όμως απόψεις που προσπάθησαν να μειώσουν την πορεία της στην τηλεόραση. Μιλάμε για μια γυναίκα με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας».

Η δήλωση του Γιώργου Λάγιου που προκάλεσε την αντίδραση ήταν: «Νομίζω θα είναι το καλύτερο για όλους μας να κοπεί. Το concept είναι πολύ ωραίο, αλλά οι παρουσιάστριες δεν κάνουν γι’ αυτό το concept. Η Ελίνα Παπίλα είναι ειρηνικός άνθρωπος, οι άλλες φυτιλιάζουν χωρίς υπόβαθρο επιχειρήματος».

