Η Aryna Sabalenka επέλεξε και φέτος, μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, τη Μύκονο για να ξεκουραστεί για λίγο, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί σε λίγο καιρό, αφού η πρόταση γάμου έγινε τον περασμένο Μάρτιο και η Λευκορωσίδα τενίστρια απάντησε καταφατικά. Οι δύο τους βρίσκονται για τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι στο νησί των ανέμων και επέλεξαν την Ψαρρού για να περάσουν χαλαρές στιγμές πάνω στο κύμα.

H κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε να γευματίζουν με μεγάλη παρέα στο Nammos, που φημίζεται για την εκλεκτή κουζίνα του και συγκεντρώνει όλους τους διάσημους. Η 28χρονη Sabalenka, που είναι στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και έχει κατακτήσει τέσσερα Grand Slam στο μονό και δύο στο διπλό, φορούσε ψάθινο καπέλο για να περάσει απαρατήρητη.

Ο έρωτας της διάσημης τενίστριας με τον μελλοντικό σύζυγό της ξεκίνησε αρχές του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έγινε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, ένα μήνα μετά τον τραγικό και πρόωρο θάνατο του πρώην φίλου της Sabalenka, Konstantin Koltsov.

Ο Έλληνας επιχειρηματίας, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία, ενώ το 2016 ίδρυσε την Oakberry, μια εταιρεία με φιλοσοφία να παρέχει γρήγορο αλλά υγιεινό φαγητό, έχοντας ως βάση το acai, ένα είδος μούρου, που φυτρώνει στον Αμαζόνιο και θεωρείται superfood.

Η γνωριμία τους έγινε μέσω της εταιρείας του, αφού η γοητευτική Sabalenka ήταν μια από τις αθλήτριες που προώθησαν διαφημιστικά το Oakberry. Σε συνέντευξή της η Sabalenka έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς ο Φραγκούλης ήταν η μεγαλύτερη πηγή στήριξής της, ενώ προσπαθούσε να ξεπεράσει το χαμό του πρώην συντρόφου της.

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