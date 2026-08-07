Το νησί των ανέμων συνεχίζει να αποτελεί τον απόλυτο πόλο έλξης για τους πιο διάσημους εκπροσώπους της εγχώριας και διεθνούς σόουμπιζ, ενώ ένα φουλ ερωτευμένο ζευγάρι τσάκωσε ο φωτογραφικός φακός σε παθιάρικα τετ-α-τετ.

Αγκαλιές, φιλιά και σέξι πόζες σε μια απόμερη παραλία στη Μύκονο, όπου δύσκολα φτάνει άνθρωπος, απόλαυσαν οι δυο τους μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και την κοσμοσυρροή των διάσημων beach bars. Ο έρωτάς τους καλά κρατεί εδώ και 2 χρόνια περίπου, ενώ είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εγχώριας σόουμπιζ.

Με το πάθος να ξεχειλίζει, οι αγκαλιές να δίνουν και να παίρνουν και τα ερωτικά χάδια στην άμμο να μην έχουν τελειωμό, «άναψαν φωτιές», ενώ το αποκαλυπτικό μπικίνι της νεαρής κοπέλας έκλεψε την παράσταση. Φυσικά με την εικόνα τους επιβεβαίωσαν και με το παραπάνω πως διανύουν την πιο δυνατή φάση της σχέσης τους.

Η Aryna Sabalenka και ο Γιώργος Φραγκούλης «έκαψαν» τη Μύκονο. Ο λόγος για την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο και τον αρραβωνιαστικό της, τον Ελληνοβραζιλιάνο επιχειρηματία και ιδρυτή της παγκόσμιας αλυσίδας Oakberry, που δεν σταματούν να δείχνουν σε όλους τον έρωτά τους.

Το λαμπερό ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε την άνοιξη του 2026 σε μια παραμυθένια πρόταση γάμου, βρήκε λίγο χρόνο ανάμεσα στο βεβαρυμμένο πρόγραμμα των τουρνουά της Λευκορωσίδας πρωταθλήτριας και τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις του Φραγκούλη για να χαρεί τον ελληνικό ήλιο και τη θάλασσα.

Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam και ο επιτυχημένος επιχειρηματίας φαίνονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με τις εικόνες από την απόμερη παραλία της Μυκόνου, όπου ο ένας δεν απομακρυνόταν λεπτό από τον άλλον, να αποδεικνύουν ότι το αμοιβαίο πάθος τους παραμένει στα ύψη.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Aryna Sabalenka: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο με τον Γιώργο Φραγκούλη